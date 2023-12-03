Путин поручил выделить средства на обучение советников директоров в школах

Российское правительство должно предусмотреть выделение со следующего года средств на обучение советников школьных директоров, сообщила 3 декабря пресс-служба Кремля. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам посещения образовательного центра "Сириус".

Согласно тексту, кабмин должен проработать выделение Министерству просвещения средств начиная с 2024 года. Деньги из федерального бюджета пойдут на обучение "лиц, замещающих в образовательных организациях должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями".

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад должен быть представлен к 1 февраля 2024 года, в дальнейшем его следует делать ежегодно.

В октябре появилась информация о планах российских властей потратить почти 46 миллиардов рублей на патриотическое воспитание. Из этой суммы почти 20 миллиардов рублей может уйти на обеспечение советников директоров школ по воспитанию детей.

Фото: ЗАКС.Ру