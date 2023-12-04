В Петербурге и Ленобласти правоохранители провели обыски по делу о нелегальной миграции

Сотрудники правоохранительных органов пожаловали к крупным предприятиям Петербурга и Ленинградской области в рамках обысков по делу о нелегальной миграции, об этом 4 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и ЛО.

Правоохранители провели оперативные мероприятия в Московском и Кировском районах, в Пушкине, Колпино, а также в Мурино и Ковалево. Именно там расположены крупные предприятия и склады.

Обыски проводились в рамках дела об организации нелегальной миграции, которое возбудили летом 2021 года. По версии следствия, подозреваемые оформляли фиктивные трудовые договоры с мигрантами в фирмах-однодневках. После этого нелегалы шли в государственные органы и предоставляли документы для оформления трудовых патентов.

По итогам обысков полиция изъяла электронные носители и документы, которые могут иметь информацию о деле. Кроме этого, нашли 25 мигрантов, которые находятся в России нелегально.

Фото: ЗАКС.Ру