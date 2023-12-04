На Потемкинской улице образовался туман из-за коммунальной аварии

В Центральном районе Петербурга движение транспорта ограничила коммунальная авария, из-за которой была снижена видимость на дорогах, об этом 4 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Утром в понедельник, 4 декабря, специалисты "Теплосети" начали устранять дефект на сетях на Потемкинской улице. В компании уточнили, что на период работ горячее водоснабжение и отопление никуда не денутся.

Также в "Теплосети" заявили, что управляющие компании должны постоянно вести контроль за системами отопления и производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.

Фото: ЗАКС.Ру