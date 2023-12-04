На содержание парков "Ораниенбаум" и "Александрия" собираются потратить по 50 млн рублей

Музей-заповедник "Петергоф" собирается потратить 100 млн рублей на содержание и уход за парком "Ораниенбаум" и парком "Александрия". Средства на парки разделятся поровну, об этом 4 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на портал госзакупок.

Также в конкурсных документах отмечается, что финансирование услуг осуществляется из прибыли от проданных билетов.

Заявку на участие в аукционах можно подать до 4 декабря. Компании, с которыми заключат договор, должны будут содержать петергофские парки и ухаживать за ними ежедневно в течение всего 2024 года.

В пресс-службе музея заповедника также добавили, что сумма обслуживания парков каждый год сильно не меняется, а после проведения аукционов даже сокращается.

Фото: peterhofmuseum.ru