СК хочет забрать у полиции проверку о травмировании подростка в "Этажах"

Петербургское управление Следственного комитета добивается перевода в собственное ведение материалов доследственной проверки, которую сейчас проводят органы внутренних дел. Речь идет об инциденте с травмированием несовершеннолетнего горожанина, которое случилось в одном из торгово-выставочных центров. Отмечается, что подросток фотографировался на третьем этаже и сорвался с высоты.

Вопрос о переводе проверки в производство СК в ближайшее время рассмотрит прокуратура.

По сведениям издания 78.ru, происшествие имело место на открытой террасе в лофт-пространстве "Этажи". Пострадавшему, учащемуся в колледже, шестнадцать лет. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии. На момент падения он был нетрезв.

фото: СК по Петербургу