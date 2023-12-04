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Новости 12:30

В Ленобласти сменился детский омбудсмен

фото ЗакС политика В Ленобласти сменился детский омбудсмен

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на заседании 4 декабря большинством голосов избрали нового уполномоченного по правам ребенка.

Таким образом была поддержана кандидатура Татьяны Толстовой, предложенная постоянной комиссией регионального парламента по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Толстова, ранее работавшая в аппарате ЗакСа, возглавляет областное отделение "Союза женщин России".

На своем новом посту Толстова сменит 69-летнюю Тамару Литвинову, проработавшую детским омбудсменом в регионе в общей сложности тринадцать лет.

фото: Админка Ленобласти / Telegram


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