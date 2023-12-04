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Новости 13:11

Валентина Матвиенко напомнила о рисках в случае запрета абортов

фото ЗакС политика Валентина Матвиенко напомнила о рисках в случае запрета абортов

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не будут запрещать аборты и криминализировать эту сферу, об этом 4 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова Матвиенко.

По мнению спикера, в стране необходимо снизить градус риторики. Также она отметила, что никакие запреты, кампании и давление не помогут решить эту проблему. 

Она напомнила, что в мире существует нелегальный рынок услуг по абортам, которые увеличивают рост смертности среди женщин. Матвиенко отметила, что обсуждение рождаемости и абортов нужно перенести "в плоскость здравого смысла".

Напомним, что депутат Государственной Думы Петр Толстой предложил премировать врачей, которые отговаривают женщин от абортов.

Фото: ЗАКС.Ру


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