Депутат Толстой хочет премировать врачей, отговаривающих от абортов

В России могут ввести премии врачам, успешно отговорившим семьи от совершения абортов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью "Парламентской газете". По его мнению, эффективнее поощрять врачей, чем штрафовать кого-либо за прерывание беременности.

"Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным", - рассудил единоросс.

Толстой добавил, что независимо от позиции госорганов решение о возможном прерывании беременности остается прерогативой женщины.

Отметим, что тема абортов активно обсуждается официальными лицами в течение нескольких последних недель. В ряде регионов частные клиники перестали оказывать эту услугу. Против абортов публично высказываются представители депутатского корпуса и РПЦ. За склонение к абортам в отдельных субъектах Федерации ввели штрафы.

Фото: Telegram-канал Петра Толстого