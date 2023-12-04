В Петербурге хотят разрешить тратить маткапитал на профподготовку родителей

Члены бюджетно-финансового комитета петербургского ЗакСа одобрили поправки в городское законодательство, позволяющие тратить материнский капитал на профессиональную подготовку или переподготовку родителей. Авторы идеи - единороссы Валерий Гарнец, Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Депутаты считают, что переподготовка становится актуальной проблемой после вынужденного отпуска по уходу за ребенком и требует мер соцподдержки. Родителям, по словам Четырбока, требуются новые навыки, чтобы "найти работу, наиболее подходящую для совмещения с воспитанием ребенка".

В октябре петербургские депутаты предложили разрешить тратить средства маткапитала на учебники и школьную форму. Размер капитала в городе сегодня составляет 194,2 тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру