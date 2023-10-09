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В Петербурге хотят разрешить тратить материнский капитал на учебники и школьную форму

фото ЗакС политика В Петербурге хотят разрешить тратить материнский капитал на учебники и школьную форму

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили правки в городской закон о материнском капитале. Документ опубликован на сайте парламента. Его авторы - депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Денис Четырбок, Николай Бондаренко и Александр Ржаненков

Новыми изменениями предлагается дать право родителям и законным представителям детей тратить деньги на учебники, методические пособия и аналогичное. Также им планируют разрешить использовать маткапитал для оплаты одежды обучающегося и школьные письменные принадлежности.

Петербургский закон о материнском капитале действует до конца 2026 года. Это дополнительная мера поддержки, а получить ее можно за рождение или усыновление третьего и последующего детей.

Напомним, ранее ЗакС разрешил тратить маткапитал на добровольное медицинское страхование ребенка и оплату платных медицинских услуг. Также предлагалось позволить оплачивать сертификатом спортивные секции

София Саттарова / Фото: Unsplash


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