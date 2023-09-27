В Петербурге разрешили тратить материнский капитал на оплату ДМС

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 27 сентября в третьем, окончательном чтении приняли закон, позволяющий тратить средства из регионального материнского капитала на внесение взносов на добровольное медицинское страхование ребенка и оплату платных медицинских услуг.

По данным Смольного, с 2012 года материнский капитал в городе выдан 63,4 тысячи семьям, при этом чуть меньше половины из них никак им не воспользовались, поскольку не нашли подходящей меры поддержки. Авторы законопроекта, группа депутатов от "Единой России", полагают, что закон может обеспечить детей качественным и своевременным медицинским обслуживанием.

Напомним, в 2023 году в Петербурге региональная выплата за рождение ребенка составляет 194 тысячи рублей. Она выдается в качестве сертификата.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру