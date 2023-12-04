Финские пограничники не нашли беженцев в грузовых поездах из России

Финские пограничники не обнаружили нелегальных мигрантов в товарных поездах, которые следовали из России, об этом 4 декабря пишет РБК со ссылкой на погранслужбу Финляндии.

Также пограничники напомнили, что на данный момент единственный открытый пропускной пункт между Россией и Финляндией это железнодорожный пункт "Вайниккала – Бусловская".

В погранслужбе отметили, что пограничники присутствуют там всегда, когда там есть поезда.

Напомним, что в Эстонии предупредили о возможном закрытии границ с Россией из-за миграционного давления. Эстонские пограничники посоветовали гражданам не посещать Россию.

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