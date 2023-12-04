В Эстонии предупредили о возможном закрытии границы с Россией

Эстонские власти заявили о том, что могут закрыть пункты пропуска с Россией в любой момент, об этом 4 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на департамент полиции и погранохраны Эстонии.

В тексте объявления о возможном закрытии границы сказано, что эстонцам рекомендуется не посещать Россию, так как Эстония может закрыть свои пункты пропуска.

По мнению пограничников, такие меры могут понадобиться в случае, если "миграционное давление" со стороны России не закончится.

Также пограничники отметили, что если КПП закроют, то закрыт он будет абсолютно для всех, поэтому придется пользоваться другими переходами, что сильно удлинит маршрут.

Напомним, что ранее Эстония предприняла дополнительные меры защиты пограничного перехода в Нарве. На границе установили бетонные заграждения.

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