ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:48

Эстония предприняла дополнительные меры защиты погранперехода в Нарве

фото ЗакС политика Эстония предприняла дополнительные меры защиты погранперехода в Нарве

Эстонские власти на границе с Россией установили дополнительные бетонные заграждения, об этом 24 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на эстонские СМИ.

Предполагается, что установка таких заграждений связана с подготовкой к возможному закрытию границ. 

Первые бетонные пирамиды появились в Нарве 16 ноября из-за того, что в страну пытались попасть 19 беженцев. Теперь власти Эстонии готовы еще больше усилить защиту погранперехода. Однако о полном закрытии границ пока решение не принято.

Также, по мнению эстонской стороны, "Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии".

Напомним, что в Петербург из Мурманской области едет 200 беженцев. В Смольном сообщили, что никак не готовятся к прибытию иностранных граждан и нелегалами их не считают.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама