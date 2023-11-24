Эстония предприняла дополнительные меры защиты погранперехода в Нарве

Эстонские власти на границе с Россией установили дополнительные бетонные заграждения, об этом 24 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на эстонские СМИ.

Предполагается, что установка таких заграждений связана с подготовкой к возможному закрытию границ.

Первые бетонные пирамиды появились в Нарве 16 ноября из-за того, что в страну пытались попасть 19 беженцев. Теперь власти Эстонии готовы еще больше усилить защиту погранперехода. Однако о полном закрытии границ пока решение не принято.

Также, по мнению эстонской стороны, "Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии".

Напомним, что в Петербург из Мурманской области едет 200 беженцев. В Смольном сообщили, что никак не готовятся к прибытию иностранных граждан и нелегалами их не считают.

Фото: unsplash.com