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Новости 18:15

Эстония пока не готова закрыть границу с Россией

фото ЗакС политика Эстония пока не готова закрыть границу с Россией

Эстонские власти заявили, что пока не будут закрывать границу с Россией, однако это зависит от потока беженцев, об этом 23 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

На данный момент, Эстония не приняла окончательное решение по этому вопросу, так как на их границе пока что ситуация не такая серьезная. Однако на всякий случай на границе стоят бетонные ограждения и колючая проволока.

Напомним, что Эстония обвинила Россию в наплыве нелегальных мигрантов. По мнению властей, российская сторона сама организовала поток беженцев.

Фото: unsplash.com


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