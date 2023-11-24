Смольный не готовится к прибытию беженцев из Мурманской области

Администрация Петербурга не планирует никаких дополнительных мероприятий из-за прибытия 200 иностранных граждан в город из Мурманской области, об этом 24 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что 200 мигрантов, которые хотели попасть в Финляндию, отправились в Петербург на автобусах.

Однако администрация Петербурга не считает иностранцев беженцами или нелегалами. По словам собеседника "Фонтанки", это иностранные граждане, которым предложили покинуть Мурманскую область и предоставили транспорт.

Также собеседник отметил, что все иностранцы находятся на территории России на законных основаниях.

Напомним, что в Мурманской области был введен режим повышенной готовности из-за мигрантов, направляющихся в Финляндию.

Фото: ЗАКС.Ру