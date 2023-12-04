Для Никиты Белых запросили 12 лет колонии по второму делу

Государственное обвинение запросило для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых двенадцать лет лишения свободы в рамках второг по счету экономического. Его возбудили по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Срок просят назначить с учетом уже отбытого экс-чиновником наказания: 48-летний политик лишен свободы с 2016 года. Он отбывает восьмилетний срок по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Согласно материалам второго дела Белых, он перевел 448 млн рублей из областного бюджета ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") для строительства служебного жилья для госслужащих. Однако этого статуса в результате построенная недвижимость не получила, став частью залога по кредитным обязательствам.

фото: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube (скриншот)