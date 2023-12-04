В здании МВД на Среднеохтинском проспекте произошел пожар

В Красногвардейском районе Петербурга начался пожар в здании районного отделения полиции, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, о возгорании стало известно в 12:54. Пожар начался в кабинете административного здания на Среднеохтинском проспекте, там обгорела обстановка на площади 14 квадратных метров.

В 13:28 пожарные ликвидировали огонь.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили факт пожара. В ведомстве уточнили, что все сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины пожара.

К тушению было привлечено 3 единицы специальной техники и 15 человек личного состава.

Фото: ЗАКС.Ру