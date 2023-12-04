Адвокат петербургского активиста Веприкова назвал причину отмены заочного ареста

Горсуд Петербурга в начале ноября удовлетворил апелляцию активиста Николая Веприкова и отменил заочный арест, поскольку это единственное возможное юридическое решение в его случае, рассказал "ОВД-Инфо"* адвокат Игорь Скачко.

Дело в том, что в отсутствие обвиняемого заочный арест может быть назначен только при объявлении его в межгосударственный розыск. Последняя санкция к Веприкову не была применена, что установил Невский районный суд при пересмотре дела о заочном аресте.

Напомним, что петербуржца обвиняют в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК). После того, как Веприкова выпустили из СИЗО, ему удалось покинуть страну. Активиста преследуют за размещение пацифистских материалов в соцсетях.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: Анна Мотовилова / MR7