СК недоволен ходом дела об избиении мигрантами петербуржца, защитившего девушку

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о судьбе уголовного дела, возбужденного в Петербурге весной из-за группового избиения гражданина, который заступился за девушку. Последняя тоже пострадала от преступных действий. В сообщении ведомства указывается, что более чем за полгода никого не привлекли к ответственности за оба криминальных деяния.

Ранее СК попросил у прокуратуры передать в свое ведение расследование дела, которое ведет МВД. Бастрыкин ждет известия о поступлении материалов в производство следователя СК.

По данным ведомства, к обоим инцидентам причастны мигранты, за чьей преступностью в нынешнем году Бастрыкин следит особенно внимательно. Расследование двух нападений поставят на контроль в центральном аппарате СК.

Фото: ЗАКС.Ру