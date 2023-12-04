ЗакС Ленобласти снял ограничение на число губернаторских строков

Законодательное собрание Ленинградской области отменило ограничения, которые запрещали одному человеку занимать пост губернатора более двух сроков подряд, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ЗакСа Ленобласти.

Авторами законопроекта стали депутаты из "Единой России" Сергей Бебенин, Станислав Еремеев, Михаил Макаров и Дмитрий Рытов.

Идея депутатов заключалась в том, чтобы Устав региона привести в соответствие с законодательством страны. В 2023 году в России вступил в силу закон, который не предусматривает ограничений для губернаторов.

По мнению авторов, такие меры помогут сохранить политическую стабильность и продолжат экономический рост в регионе.

Фото: ЗАКС.Ру