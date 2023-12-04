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Новости 18:14

ЗакС Ленобласти снял ограничение на число губернаторских строков

фото ЗакС политика ЗакС Ленобласти снял ограничение на число губернаторских строков

Законодательное собрание Ленинградской области отменило ограничения, которые запрещали одному человеку занимать пост губернатора более двух сроков подряд, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ЗакСа Ленобласти.

Авторами законопроекта стали депутаты из "Единой России" Сергей Бебенин, Станислав Еремеев, Михаил Макаров и Дмитрий Рытов.

Идея депутатов заключалась в том, чтобы Устав региона привести в соответствие с законодательством страны. В 2023 году в России вступил в силу закон, который не предусматривает ограничений для губернаторов.

По мнению авторов, такие меры помогут сохранить политическую стабильность и продолжат экономический рост в регионе.

Фото: ЗАКС.Ру


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