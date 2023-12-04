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Новости 19:31

Из-за прорыва трубы в Купчино перекрыли дорожное движение

фото ЗакС политика Из-за прорыва трубы в Купчино перекрыли дорожное движение

Вечером 4 декабря коммунальная авария на перекрестке Пражской улицы и проспекта Славы в Петербурге отразилась на плотности трафика. Как сообщили в региональном главке ГИБДД, под конец рабочего дня поступил сигнал о прорыве трубы. Абонентов на близлежащей территории временно переключили на другую тепломагистраль.

Ликвидировать последствия аварии выехали специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", оцепившие участок проезжей части, передает ТАСС. Движение по Пражской улице от указанного перекрестка и до улицы Турку перекрыли, что привело к пробкам в час пик. Автобусы и троллейбусы пустили в объезд.

Очевидцы происшествия выложили в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлены клубы пара, затрудняющие видимость.

UPD 19:55 "Фонтанка" пишет, что при прорыве трубы с горячей водой пострадали двое.

Фото: ЗАКС.Ру


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