Кабмин поддержал законопроект о выплатах не родившимся детям погибших участников СВО

Российское правительство представило одобрительный отзыв на законопроект о распространении страховых выплат на зачатых, но еще не родившихся детей погибших участников СВО, сообщили 5 декабря "Известия". Авторами проекта выступили ряд сенаторов и депутатов Госдумы.

Законопроект предусматривает установление особого порядка выделения страховых выплат в случае, если ребенок еще не родился. Документ не содержит описания механизма подобных выплат, отмечает издание.

Как сообщил газете источник в аппарате правительства, инициатива получила одобрение с указанием на необходимость внести в текст определенные правки. В частности, в кабмине сочли нужным распространить выплаты на всех не рожденных детей погибших бойцов, а не только на зачатых в браке, как предложили авторы проекта. Также чиновники сочли невыполнимым условие о выплате страховой суммы в 15-дневный срок с момента рождения ребенка, что не представляется возможным в силу определенных бюрократических норм.

В случае принятия законопроекта деньги сможет получить супруга погибшего сперва на себя, а потом на родившегося ребенка.

Сейчас правом на страховые выплаты в случае гибели участника спецоперации обладают супруги и родители покойного, а также его несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет при условии инвалидности и дети до 23 лет, если они обучаются в вузе и колледже. Кроме того, деньги могут получить дедушки и бабушки бойца, если они воспитывали его без родителей не менее трех лет и приемные родители, воспитывавшие его не менее пяти лет.

Страховая выплата семье в случае гибели бойца установлена на уровне 3,1 миллиона рублей. За инвалидность I группы полагается более 2,3 миллиона рублей, инвалидам II группы положено около 1,5 миллиона рублей, а инвалидам III группы — около 783 тысяч рублей. При получении ранения боец может претендовать на выплату в размере от 78 тысяч до 313 тысяч рублей в зависимости от полученного вреда здоровью.

Фото: ЗАКС.Ру