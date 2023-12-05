В Кремле равнодушно встретили номинирование Путина на звание "Человека года" по версии Time

Известие о номинировании президента Владимира Путина на звание "Человека года" по версии журнала Time не вызвало особых эмоций в Кремле, следует из ответа пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова на вопрос журналистов. По его словам, само выдвижение не имеет значения для Путина.

"Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Пресс-секретарь также поделился мнением о том, что Путин играет "экстраординарную" роль в мире.

Ранее стало известно о том, что Путин попал в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time. Среди прочих, конкуренцию ему составили британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и кукла Барби.

Фото: Kremlin.ru