В России могут повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Минфин РФ предложил увеличить размер минимального первоначального взноса по льготной ипотеке на 30%, об этом 5 декабря пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в ведомстве.

На данный момент ведомство внесло в правительство проект постановления, которое установит новые условия выдачи льготной ипотеки. Изменения должны будут повысить адресность программ и снизить риски на рынке кредитования жилья.

Также предлагаются изменения конкретно для льготного кредитования в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В этих регионах хотят снизить максимальный размер льготного кредитования до 6 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру