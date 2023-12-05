Российские суды стали реже арестовывать фигурантов дел в 2023 году

Суды России стали чаще удовлетворять ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) и меньше арестовывать фигурантов дел в 2023 году, об этом 5 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на статистику, которую привел глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей.

За 9 месяцев 2023 года в общей сложности было рассмотрено 28 млн разных дел.

По словам Лебедева, в 2023 году количество выпущенных по УДО граждан увеличилось до 53% с 48%. Также на 6% сократилось количество арестов фигурантов дел, а количество домашних арестов увеличилось.

Уточняется, что в скором времени примут ряд постановлений Пленума Верховного суда. Речь идет о вопросах, которые касаются административных правонарушений, связанных с проведением и организацией выборов.

Фото: ЗАКС.Ру