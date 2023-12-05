"Яблоко" призвало освободить всех политзаключенных

Федеральный политический комитет "Яблока" выступил с требованием освободить в России всех заключенных, лишенных свободы за выражение своего мнения, говорится в выложенном 5 декабря на сайте партии обращении. Подпись под документом поставил глава политкомитета Григорий Явлинский.

В документе говорится о росте количества приговоров несогласным с проводимой государством политикой гражданам. Ссылаясь на данные "ОВД-Инфо"* и "Медиазоны"**, партийцы заявили о не менее чем о 19 840 задержаниях граждан с пацифистской позицией с начала СВО. За это время к административной ответственности по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) были привлечены не менее 8 122 человек, а уголовному преследованию подверглись не менее 774 противников спецоперации, говорится в документе.

В партии заявили о "заведомо обвинительном уклоне" в делах о дискредитации армии и о фейках про нее, а также при рассмотрении дел об экстремизме, госизмене, оправдании терроризма и по ряду иных статей Уголовного кодекса. Результатом сложившейся ситуации "стало появление множества новых политических заключенных", полагают в "Яблоке".

"Среди новых политзаключенных есть те, чью политическую позицию "Яблоко" не разделяет. Но они преследуются властью не за реальные действия, опасные для общества, а за выражение своей позиции, за то, что являются оппонентами власти, а значит, относятся к категории политических заключенных", — высказались в партии.

"Яблоко" призвало освободить осужденных по "политическим" статьям, отмены соответствующих законов и привлечения к ответственности "всех причастных к политическим преследованиям".

Ранее на встрече с Советом по правам человека президент Владимир Путин высказался о недопустимости политических репрессий. "Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что всё это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства", — привела слова главы государства пресс-служба Кремля.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: yabloko.ru