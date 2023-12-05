ЦБ РФ запретил сотрудникам использовать в служебных целях смартфоны и планшеты Apple

Центральный Банк России запретит своим сотрудникам пользоваться смартфонами и планшетами компании Apple, об этом 5 декабря пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что запрет вступит в силу 25 декабря и относится только к гаджетам, которые используются в служебных целях. Такая информация содержится в распоряжении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Также Центробанк прекратит закупку техники компании Apple.

Напомним, что в сентябре член псковского отделения партии "Яблоко" Николай Кузьмин заметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников заклеил на своем компьютере логотип Apple.

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