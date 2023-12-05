К 2027 году Эстония может достроить забор на границе с Россией

Эстонские власти завершат строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года при наличии финансирования, об этом 5 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ.

Также уточняется, что наземную инфраструктуру могут обустроить уже к концу 2025 года. Однако она не будет к этому моменту обладать достаточным оборудованием.

По словам главы отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янека Мяги, к концу 2026 года может появиться оборудование на сухопутной границе.

На реке Нарва хотят построить системы мониторинга из 15 радарных позиций. Сейчас рассматриваются варианты финансирования этой инициативы.

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