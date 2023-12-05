Суд обязал жильца Толстовского дома заменить дверь в квартиру

Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел иск комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) к владельцу одной из квартир в Толстовском доме на улице Рубинштейна, 16/17. Претензии чиновников возникли к установленной на входе в жилье двери.

Сам Толстовский дом имеет статус памятника регионального значения. В ходе проведенной проверки сотрудники КГИОП установили, что дверные заполнения на лестничной клетке были заменены. Вместо исторических дверей они обнаружили металлические, выполненные "без сохранения оформления, материала, цвета прежних, являющихся предметом охраны объекта", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Проведение работ с КГИОП не согласовывалось.

Ответчик в суде заявил, что купил квартиру в 1998 году, и к тому моменту нынешние двери уже были на месте. Также, по его словам, никаких уведомлений о выявленном объекте культурного наследия он не получал и потому ничего об этом не знал.

Суд решил, что ответчик не привел никаких доказательств, которые могли бы опровергнуть доводы КГИОП. Исковое требование было удовлетворено, владелец квартиры должен в течение 24 месяцев привести двери в соответствие с предметом охраны. В случае невыполнения этого решения с ответчика будут взимать по 25 тысяч рублей ежемесячно вплоть до замены дверей.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls