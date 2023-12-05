Госдума приняла в первом чтении законопроект о "наливайках"

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о так называемых "наливайках", проинформировал 5 декабря спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Инициатива предусматривает возможность наделения региональных властей правом самостоятельно устанавливать правила торговли слабоалкогольными напитками.

Речь идет о возможности запрещать продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в заведениях, расположенных в многоквартирных домах или же поблизости от них, а также устанавливать временные рамки для торговли подобными напитками. В частности, имеется в виду продажа подобных напитков в "наливайках", то есть заведениях, работающих днем как магазины, а по ночам — в качестве кафе.

"Принятое сегодня решение — это ответ на запрос общества", — заявил Володин в своем Telegram-канале.

По мнению спикера, после принятия закона региональные власти получат "все полномочия и возможности" для регулирования торговли слабоалкогольными напитками.

Законопроект о "наливайках" был внесен на рассмотрение Госдумы 13 ноября. На следующий после этого день Володин пообещал рассмотреть его в приоритетном порядке.

Фото: ЗАКС.Ру