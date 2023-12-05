Финские компании подозревают в отправке дронов и техники в Россию на 3 млн евро

Финские власти подозревают две компании в поставках электроники и оборудования в Россию в обход санкций Евросоюза, об этом 5 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финскую таможню.

По информации таможенников, в Россию попали товары на сумму более 3 млн евро, среди них 3500 дронов на 2 млн евро.

На данный момент под стражей находятся шесть подозреваемых. Также таможенники предполагают, что за двумя компаниями стоит один и тот же человек. Одна компания занималась закупкой товаров, а вторая была экспедитором. Отмечается, что их работа координировалась из России.

В декабре 2023 года дело передадут в финскую прокуратуру.

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