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Новости 17:22

Госдума ввела штрафы за нарушения при работе с биометрическими данными

фото ЗакС политика Госдума ввела штрафы за нарушения при работе с биометрическими данными

Закон об ответственности за нарушения при работе с персональными данными преодолел третье, окончательное чтение в Госдуме, сообщили 5 декабря в пресс-службе нижней палаты парламента. Теперь инициативе предстоит рассмотрение в Совете Федерации.

Закон предусматривает ответственность за нарушения в области размещения биометрических данных россиян. Должностным лицам за это будет грозить до 300 тысяч рублей штрафа, а юридическим лицам — до одного миллиона рублей.

Также норма ужесточает существующую ответственность за незаконную обработку персональных данных. Штрафы для граждан увеличат до 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100-300 тысяч рублей, а для компаний — до 300-700 тысяч рублей. Наказание за повторную обработку данных без письменного согласия составит до 30 тысяч рублей для граждан, до полумиллиона для должностных лиц, до одного миллиона для индивидуальных предпринимателей и до полутора миллионов для юрлиц.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в начале мая.

Фото: ЗАКС.Ру


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