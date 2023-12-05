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Новости 17:52

Автовокзал на Обводном канале сменит собственника

фото ЗакС политика Автовокзал на Обводном канале сменит собственника

Автобусный вокзал на Обводном канале, 36, перейдет из ведения Пассажиравтотранса в управление Агентству внешнего транспорта. Ожидается, что это произойдет с первого дня следующего года.

"Передача автовокзала из хозяйственного ведения Пассажиравтотранса в оперативное управление Агентства внешнего транспорта планируется с 1 января 2024 года", — рассказали 5 декабря в городском комитете по транспорту.

Предполагается, что передача имущественного комплекса поспособствует реализации планов комтранса, касающихся оказания услуг в межрегиональных пассажирских перевозках.

Сейчас выполняется юридическое обеспечение передачи комплекса в руки агентства. Кроме того, идет переоформление трудовых договоров сотрудников автовокзала.

Фото: avtovokzalspb.ru


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