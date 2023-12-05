Кравцов предложил подключить дошкольников к проекту "Орлята России"

Проект "Орлята России", предназначенный для младшеклассников, следует распространить и на детей дошкольного возраста, считает министр просвещения Сергей Кравцов. Своими соображениями чиновник поделился с президентом Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета "Движения первых" 5 декабря.

В своем выступлении Кравцов назвал "очень важным", тот факт, что школьники участвуют в проекте всем классом под руководством педагогов и наставников из числа старшеклассников.

"Уже с начальной школы мы видим, как формируются команды в хорошем смысле заряженных, инициативных, увлекающихся школьников. Мы предлагаем, уважаемый Владимир Владимирович, масштабировать этот проект на дошкольный возраст", — приводит ТАСС высказывание министра, обращенное к Путину.

В качестве аргумента Кравцов заявил, что "и эксперты, и методисты, и ученые" высказываются в пользу проведения в детских садах "мероприятий по типу "орлят"". При этом министр обошелся без конкретизирования в вопросе, кто именно и когда выступал за это.

По словам чиновника, за три года работы "Орлята России" сформировали 100 тысяч команд, в которых состоит 2,5 миллиона детей.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ