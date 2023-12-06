В отношении петербургского полицейского возбудили дело о превышении полномочий

В отношении сотрудника 25 отдела полиции Петербурга возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ), об этом 6 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дело было возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУ МВД. В УСБ пожаловался 56-летний мужчина 27 ноября, сообщив, что в 25 отделе полиции к нему применяли физическую силу.

Правоохранительные органы задержали мужчину 25 ноября в петербургском метро. По словам свидетелей задержания, петербуржец вел себя неадекватно. Правонарушителя доставили в полицию и составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Однако в полиции один из сотрудников применил к мужчине физическую силу. Задержанный после этого пожаловался на плохое самочувствие и его увезла скорая.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Если вина полицейского будет доказана, то он понесет наказание в установленном законом порядке.

Фото: ЗАКС.Ру