В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападении на подростка с ножом

Следственный комитет в Петербурге начал расследовать уголовное дело о хулиганстве с использованием оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Основным подозреваемым стал 62-летний уроженец Таджикистана, сообщает ведомство. Его задержали. На вопрос силовиков, понимает ли он причину задержания, мигрант ответил: "Ну, в принципе, да".

По версии следствия, фигурант напал на подростка и ранил его ножом. В ближайшее время пожилому мужчине должны будут избрать меру пресечения.

На рост числа преступлений с участием мигрантов в Петербурге в последнее время неоднократно обращал внимание председатель СК Александр Бастрыкин.

фото: СК по Петербургу (скриншот видео)