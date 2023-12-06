В Петербурге горожане продолжают получать серьезные травмы из-за скользких дорог

Петербуржцы продолжают падать и попадать в больницы из-за скользких дорог в городе, об этом 5 декабря писала "Фонтанка.ру".

Во вторник ночью, 5 декабря, в больницу поступила пенсионерка с разрывом одного из внутренних органов, ее состояние оценивается как тяжелое. Она рассказала, что поскользнулась у дома на улице Бадаева.

Еще один петербуржец пострадал на Пулковском шоссе. Мужчина поскользнулся и получил тяжелые травмы головы. Теперь им занимаются нейрохирурги.

На Курляндской улице петербурженка тоже получила травму головы после того, как поскользнулась на дороге. Врачи оставили ее в стационаре.

Напомним, что с аэропорта Пулково взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу поскользнувшегося жителя Омска.

Фото: ЗАКС.Ру