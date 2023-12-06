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Новости 11:22

Полиция занялась делом о массовой драке возле "Лахта Центра"

фото ЗакС политика Полиция занялась делом о массовой драке возле "Лахта Центра"

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело по факту массовой драки, которую жители города наблюдали возле "Лахта Центра" в понедельник вечером. Пресс-служба регионального главка МВД отмечает, что в потасовке участвовали молодые уроженцы южных регионов страны. Троим из них понадобилась медицинская помощь. Дело завели по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Силовики установили личности столкнувшихся между собой граждан. Судя по выложенным в соцсетях очевидцами видеозаписям, как минимум один из участников конфликта был отправлен в нокаут. По всей видимости, отношения между собой выясняли рабочие.

Примечательно, что еще одна массовая драка у "Лахта Центра", из-за которой возбудили аналогичное уголовное дело, имела место ровно полгода назад.

Фото: ЗАКС.Ру


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