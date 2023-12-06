Для детей участников СВО в Петербурге проведут праздничный концерт в Таврическом дворце

Председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин на заседании правительства города 6 декабря рассказал о подготовке к новогодним мероприятиям. В частности, он рассказал о специальных мероприятиях для несовершеннолетних.

Для детей участников спецоперации проведут праздничный концерт в Таврическом дворце, поделился Болтин. По его словам, участие смогут принять те, кто младше 12 лет. Мероприятие инициировано председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, рассказал чиновник.

Он добавил, что также Петербург на новогодних праздниках будет принимать детей из Мариуполя. Для них организована специальная тематическая культурная программа.

Напомним, также на заседании правительства Петербурга рассказали о новогодней ёлке на Дворцовой площади. Её планируют доставить из Выборгского района Ленинградской области.

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания правительства Петербурга