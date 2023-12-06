ЗакС отказался включать Сад на Неве в перечень ЗНОП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 6 декабря во втором чтении рассмотрели проект о внесении изменений в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Всего ко второму чтению документа поступило 35 поправок от депутатов. Среди них, например, было предложение ввести в перечень ЗНОП Сад на Неве, расположенный в Центральном районе, на месте которого раньше планировали построить судебный квартал. Предложение защитить эту территорию от застройки не нашло поддержки у большинства парламентариев. Также депутаты не стали поддерживать инициативу о включении сквера в Кузнечном переулке в список зеленых насаждений, как это предлагала фракция "Яблоко".

Напомним, ЗакС начал рассматривать закон о ЗНОП в конце ноября. Согласно проекту закона, в городе появится почти 400 зеленых зон.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру