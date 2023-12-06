СК завел дело из-за ненадлежащего обслуживания исторического дома в Петербурге

Отсутствие своевременного ремонта в историческом доме на севере Петербурга стало причиной возбуждения уголовного дела, о чем сообщает региональное управление Следственного комитета.

В деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК), фигурируют неустановленные сотрудники ЖКС № 3 Калининского района. Проблемный дом с коммунальными квартирами имеет адрес проспект Маршала Блюхера, 12С. Здание с более чем полуторавековой историей входило в ансамбль Артиллерийской лаборатории.

Следствие считает, что коммунальщики длительное время закрывали глаза на аварийное состояние объекта, что в итоге создало угрозу обрушения. Кроме того, остались без должного внимания важные просьбы жильцов: хозяева коммуналок добивались официального признания дома аварийным и его расселения. Установлено, что дом нуждается в полном капитальном ремонте и проведении комплексного обследования.

В октябре о схожих жалобах жителей одного из домов по проспекту Маршала Блюхера стало известно главе СК Александру Бастрыкину.

фото: ГСУ СК РФ по СПб