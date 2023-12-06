Студентам СПбГПМУ предложили ответить на вопросы о Путине и будущем страны

Студентам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) предложили пройти опрос с вопросами о вузе, ректоре, преподавателях и, неожиданно, Путине и будущем страны, об этом 6 декабря пишет MR7.ru.

Сначала в опросе идут обычные вопросы про вуз и ректора, а потом начинаются те, которые касаются органов власти, будущего страны и президента России Владимира Путина. Заканчивается опрос снова вузом и преподавателями.

Например, среди вопросов есть "Какие эмоции вы испытываете по отношению к России?" или "Как вы считаете, президент Владимир Путин работает на своем посту хорошо или плохо?".

Кроме вопросов про вуз и Путина, студентам предложили себя идентифицировать. Среди выбора варианта ответов есть "гражданин страны", "представитель мужского/женского пола" и так далее.

Фото: kremlin.ru