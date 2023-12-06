Предвыборный съезд "Яблока" пройдет в закрытом режиме

Руководство партии "Яблоко" решило закрыть от журналистов и гостей свой съезд, запланированный на ближайший уик-энд.

Формат мероприятия был определен, согласно официальному сообщению от пресс-службы, "в связи со сложившейся в стране обстановкой и позицией партии".

Съезд "Яблока" 9-10 декабря пройдет за пределами Московской кольцевой автодороги, к юго-западу от центра столицы. Ранее петербургское отделение "Яблока" объявило, что поддержит переизбрание действующего председателя партии Николая Рыбакова.

В последний раз съезд "Яблока" проводился перед единым днем голосования в 2021 году.

Фото: ЗАКС.Ру