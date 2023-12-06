Метро Петербурга будет работать в новогоднюю ночь и Рождество

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что в новогоднюю ночь и на Рождество в городе будет работать метрополитен. Об этом он рассказал на заседании правительства 6 декабря.

Также работать будут некоторые виды наземного общественного транспорта, сказал Поляков. По его словам, определены маршруты, которые помогут петербуржцам добраться до мест проведения массовых мероприятий. В частности, речь идет о празднике на Дворцовой площади и службах в рождественскую ночь.

Напомним, также на заседании правительства сообщили, что новогоднюю ель на Дворцовую площадь привезут из Выборгского района Ленобласти. Высота дерева составит 25 метров.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру