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Новости 12:39

Метро Петербурга будет работать в новогоднюю ночь и Рождество

фото ЗакС политика Метро Петербурга будет работать в новогоднюю ночь и Рождество

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что в новогоднюю ночь и на Рождество в городе будет работать метрополитен. Об этом он рассказал на заседании правительства 6 декабря.

Также работать будут некоторые виды наземного общественного транспорта, сказал Поляков. По его словам, определены маршруты, которые помогут петербуржцам добраться до мест проведения массовых мероприятий. В частности, речь идет о празднике на Дворцовой площади и службах в рождественскую ночь. 

Напомним, также на заседании правительства сообщили, что новогоднюю ель на Дворцовую площадь привезут из Выборгского района Ленобласти. Высота дерева составит 25 метров. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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