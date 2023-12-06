В Петербурге начнут готовить специалистов по нейросетям

Филиал Школы анализа данных (ШАД) под управлением "Яндекса" начал работу в Петербурге, о чем пишет региональная редакция "Коммерсанта" со ссылкой на пресс-службу IT-компании.

На петербургской площадке планируют за два года бесплатно подготовить до двух сотен специалистов в области искусственного интеллекта и нейросетей. Речь идет о второй в стране площадке ШАД, находящейся в бизнес-центре "Феррум" на Свердловской набережной. На ней также ожидаются открытые лекции IT-специалистов и воркшопы для всех желающих.

В нынешнем году, по данным "Яндекса", конкурс на заочное обучение в школе достиг 37 человек на место.

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