На Охте построят частный ритуальный комплекс за 1,5 млрд рублей

Рядом с Большеохтинским кладбищем в Петербурге создадут первый в городе частный похоронный комплекс полного цикла, о чем сообщает "Деловой Петербург". Строительство потребует привлечения примерно 1,5 млрд рублей инвестиций. Проект реализует президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерий Ларькин вместе с партнерами.

Объекту отведена площадь 1,9 га. На сегодняшний день уже функционируют поминальные залы. На этой же площадке изготавливают гробы. До конца года должны начать работу два похоронных дома.

Инвесторы рассчитывают, что их проекту достанется до 10% на городском рынке ритуальных услуг.

Фото: ЗАКС.Ру