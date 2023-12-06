Инженерные работы затруднят движение у Александровского парка

Государственная административно-техническая инспекция анонсировала перекрытия дорожного движения в двух локациях в историческом центре города.

Напротив Петропавловской крепости, на Кронверкской набережной 8 декабря начнут прокладывать водопровод, что продлится до середины апреля. Из-за этого безымянный проезд в Александровском парке до 16 января полностью закроют. На тот же срок передвижение транспорта будет затруднено по Кронверкской набережной от Восточного Артиллерийского моста до Иоанновского моста.

До середины апреля ограничат движение на перекрестке Кронверкской набережной, Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева, а также по Каменноостровскому проспекту от Троицкого моста до улицы Куйбышева.

В Центральном районе до 28 апреля водителям запретят выезжать на 1-й Зимний мост и на Зимнюю канавку. Речь идет только о том отрезке последней, который соединяет Эрмитажный и 1-й Зимний мосты.

Фото: ЗАКС.Ру