ЗакС наградил тренера "Зенита" Семака почетным знаком за вклад в развитие Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 6 декабря проголосовали за награждение главного тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Также во время заседания депутаты выбрали, кого наградят почетным знаком "За безупречную службу Санкт-Петербургу" I и II второй степени - в основном это бывшие и нынешние сотрудники Смольного, а также представители силовых структур.

Ранее депутаты приняли постановление об установке мемориальной доски в честь первого тренера нынешнего президента Владимира Путина.

Константин Леньков, фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга