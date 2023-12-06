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ЗакС наградил тренера "Зенита" Семака почетным знаком за вклад в развитие Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС наградил тренера "Зенита" Семака почетным знаком за вклад в развитие Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 6 декабря проголосовали за награждение главного тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Также во время заседания депутаты выбрали, кого наградят почетным знаком "За безупречную службу Санкт-Петербургу" I и II второй степени - в основном это бывшие и нынешние сотрудники Смольного, а также представители силовых структур. 

Ранее депутаты приняли постановление об установке мемориальной доски в честь первого тренера нынешнего президента Владимира Путина.

Константин Леньков, фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга


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