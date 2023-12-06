Госдума запретила использование смартфонов на уроках в школе

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о запрете использования смартфонов на уроках в школе, введении обязательных уроков труда и внесении в правила внутреннего распорядка в школе требования к поведению и дисциплине, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Госдумы.

Согласно законопроекту, школьники не смогут пользоваться телефонами на уроках даже в образовательных целях. Однако в случае, если возникает опасность или экстренная ситуация, то телефоном пользоваться можно.

Изначально предлагалось разрешить использовать телефоны в образовательных целях, но ко второму чтению это убрали.

Также в школах вводятся обязательные уроки труда для начальной и средней школы. Это правило вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Кроме этого, в школах в правила внутреннего распорядка можно будет вносить требования к поведению и дисциплине. Контролем должны будут заниматься учителя и администрация школы.

Фото: ЗАКС.Ру